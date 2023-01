Evenepoel moet op verjaardag kleine sportieve ontgoocheling doorspoelen: "We weten goede crèmerie zijn in de buurt"

De ontgoocheling laat Remco Evenepoel achter zich. Het is ten slotte zijn verjaardag. In een crèmerie, een ijssalon dus, zal die wellicht gevierd worden.

Sporza kon Remco Evenepoel spreken op zijn verjaardag en wees hem erop dat het zijn derde verjaardag in vijf jaar tijd is op Argentijnse bodem. "Da's toevallig. Het is er niet om gedaan." Werd zijn verjaardag al gevierd? "Momenteel nog niet, maar we gaan vanavond waarschijnlijk naar het restaurant naast ons hotel. En we weten een goede crèmerie zijn in de buurt, dan gaan we daar wel eens naartoe."

Een ritzege zou misschien wel het mooiste cadeau zijn. "Dat zou wel van pas komen na de kleine ontgoocheling van gisteren." Want wat was er nu juist aan de hand? "In een inspanning van een minuut ben ik enorm in verbeterd. Met mijn power ging ik veel kans maken om te winnen. Uiteindelijk werd halfweg koers beslist om het plan te veranderen, omdat de wedstrijd vrij kalm verliep."

GEGOKT EN VERLOREN

"We hebben gegokt en verloren", komt Remco Evenepoel tot zijn conclusie over het verloop van de derde rit in de Ronde van San Juan. "Achteraf bekeken was het de foute keuze."