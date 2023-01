Jarige Evenepoel krijgt verjaardagswensen van echtgenote: "Vele opofferingen gebracht, maar het was het waard"

Het is vandaag de verjaardag van Remco Evenepoel, die 23 kaarsjes mag uitblazen. Zijn echtgenote Oumi komt met bijzondere verjaardagswensen.

Die heeft ze neergeschreven in een post op Instagram. "Gelukkige verjaardag aan mijn echtgenoot, mijn liefde, mijn beste vriend en nog veel meer. 2022 was een zegen voor ons, in alle perspectief. We zijn amper 22, maar zijn al zeker dat we de rest van ons leven samen willen doorbrengen."

Oumi komt ook terug op de lastige momenten tijdens hun verloving. "Het was niet gemakkelijk, zowel fysiek als mentaal. Hard werk, lange trainingen en een lange periode weg van mekaar. We hebben vele opofferingen gebracht, maar het was het uiteindelijk allemaal waard."

"Eén ding waar ik zeker van ben, is dat je op mij kan rekenen. Zeker wanneer je het lastig hebt. Voor altijd jouw motivator, jouw luisterend oor, jouw boksbal, jouw maatje op trainigskamp, je vrouw", schrijft mevrouw Evenepoel nog. Remco antwoordde inmiddels al door ook zijn liefde te betuigen en dat gaat natuurlijk met enkele hartjes gepaard. "Bedankt voor alles, mijn lief."