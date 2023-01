Mathieu van der Poel en Wout van Aert ontlopen elkaar in laatste weekend voor WK: alleen maar een goede zaak

Geen nieuw duel meer voor tussen de twee tenoren.

Tien duels kregen we dit seizoen al tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. De tussenstand is 6 zeges tegenover 4 voor Van der Poel. En daar blijft het ook bij tot aan het WK.

Want in het laatste weekend voor het WK in Hoogerheide ontlopen Van der Poel en Van Aert elkaar. Van Aert rijdt zaterdag in Hamme terwijl Van der Poel voor de Besançon kiest op zondag.

Alleen maar voordelen

En dat is maar goed ook. Van der Poel heeft na zijn overwinning Benidorm weer wat zelfvertrouwen kunnen opdoen na zijn rugproblemen, Van Aert heeft nog altijd het mentale overwicht na zijn dominante kerstperiode.

Beide heren kunnen komend weekend nog eens proeven van de overwinning als alles meezit en moeten daarvoor ook niet heel diep gaan zoals tijdens een duel meestal wel het geval is.

Van Aert en Van der Poel kunnen zo op hun eigen manier en zonder twijfels toewerken naar het WK, het enige doel dit veldritseizoen. En het bouwt zo de spanning naar de apotheose van het veldritseizoen alleen maar op.