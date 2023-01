Ook parcoursen van Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik bekend: opnieuw het nodige klimwerk richting Hoei en Luik

Belangrijke dag voor de organisatoren van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Het parcours van beide wedstrijden is voor de editie van 2023 ook voorgesteld, nadat al bekendgemaakt werd welke ploegen er gaan deelnemen.

De Waalse Pijl levert het gekende verhaal op: duizenden toeschouwers zullen naar de Muur van Hoei trekken om daar de ontknoping te aanschouwen. Niet dat het onderweg niet lastig is, want na het vertrek in Hervé volgt al het beklimmen van de Côte de Trasenster en de Côtes des Forges in het vroege gedeelte van de koers.

Nadien kan het zware klimwerk dan echt beginnen met driemaal de Côte d'Ereffe, driemaal de Côte de Cherave en uiteraard ook driemaal de Muur van Hoei. Zoals steeds ligt de aankomst boven op diezelfde Muur. Er zal dan 194,2 kilometer gekoerst zijn.

🏹 #FlecheWallonne 2023 🏹

📆 Mercredi 19 avril / Wednesday, April 19.



⛰ 11 côtes/climbs

3⃣ x Côte d'Ereffe

3⃣ x Côte de Cherave

3⃣ x Mur de Huy pic.twitter.com/xB2HTrDksc January 25, 2023

In Luik-Bastenaken-Luik moeten de renners op tien beklimmingen dan weer laten zien wat hun klimmersbenen waard zijn. Zoals de traditie het wil behoren La Redoute en de Côte des Forges weer tot de grootste uitdagingen op weg naar de aankomst. De finale kan vervolgens helemaal losbarsten met een strijd op La Roche-aux-Faucons, met de top van de klim op zo'n dertig kilometer van de finish.