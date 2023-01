Intermarché-Circus-Wanty ziet belangrijke pion voor het voorjaar uitvallen met schouderblessure

Intermarché-Circus-Wanty is niet ongeschonden uit de Trofeo Ses Salines-Alcúdia gekomen, de tweede wedstrijd van de Challenge Mallorca. Het verloor een belangrijke pion voor het voorjaar.

De Fransman Adrien Petit (32) viel in zijn eerste koers van het seizoen en blesseerde zich daarbij aan zijn schouder. De ploeg spreekt van een acromioclaviculaire gewrichtsblessure, dat is de verbinding tussen het steutelbeen en de bovenkant van het schouderblad.

Hoelang Petit aan de kant staat, is niet duidelijk. Dat moet uit verder onderzoek blijken. Petit zou een van de mannen worden in de sprinttrein van Biniam Girmay, die derde werd, dit voorjaar. Vorig jaar werd Petit nog zesde in Parijs-Roubaix.

We are sad to inform that Adrien Petit sustained an acromioclavicular joint injury to his right shoulder, after a crash in Trofeo Alcudia.



Further examinations will help our medical team decide on the rehabilitation process.



