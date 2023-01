Rui Costa schenkt Intermarché-Circus-Wanty de 1e zege van het seizoen: "Mijn debuut niet beter kunnen voorstellen"

Rui Costa bezorgde Intermarché-Circus-Wanty de 1e zege van het seizoen. Ook was het zo een geslaagd debuut voor de Portugees.

In de Trofeo Calvia pakte Rui Costa zijn 1e internationale zege in 3 jaar. Bovendien was het bij zijn nieuwe werkgever Intermarché-Circus-Wanty. "Ik had mijn debuut bij het team niet beter kunnen voorstellen", aldus Costa op de website van de ploeg.

Het was een zware dag door de koude en de regen. "In de gevaarlijke afdaling van de Coll de Soller halfweg ontplofte het peloton. Een tiental renners kon ontsnappen en Kobe Goossens en ik zaten daarbij", ging Costa verder. "We hadden veel vertrouwen, ondanks het overtal bij Soudal Quick-Step."

In de finale reed hij met Louis Vervaeke weg. "Ik heb vooral mijn instinct gevolgd en zo kon ik winnen. Ik dacht enkel aan de overwinning en in de slotkilometer kwam de achtervolgende groep nog kort, maar ik keek nooit achterom", besloot Costa.