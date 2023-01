Valpartijen in de Trofeo Calvia: ook Belgen zijn het slachtoffer en moeten opgeven

De Trofeo Calvia is ontsierd door enkele valpartijen. Ook enkele Belgen waren het slachtoffer.

Bij Team UAE Emirates zagen ze 4 renners letterlijk uit de Trofeo Calvia vallen. Ook Tim Wellens maakte kennis met het asfalt van Mallorca. Hij kwam ervan af met wat schaafwonden. Zo liet de ploeg via zijn sociale media weten. Ook voor Brandon McNulty en Mikkel Bjerg waren er enkel schaafwonden.

Voor Matteo Trentin was er minder geluk. Hij moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Na onderzoeken bleek dat hij geen breuken had opgelopen.

Ook bij Soudal Quick-Step zagen ze een renner wegvallen. Ilan Van Wilder kwam onzacht in aanraking met het asfalt. De ploeg vertelde aan Het Laatste Nieuws dat Van Wilder geen breuken had opgelopen. Hij had enkel schaafwonden.