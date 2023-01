Met het oog op het WK in Hoogerheide: 'Jens Adams slaat dit weekend over'

Jens Adams zal dit weekend niet in actie komen. Dat is als gevolg van zijn val in Benidorm.

In Benidorm maakte Jens Adams een zware val. Zijn fiets viel na de 1e balk op een dood punt en hij ging over kop. Adams liep geen breuken op en werd ook voor het WK in Hoogerheide opgeroepen. Adams wil echter geen risico's nemen voor het WK. Volgens Het Nieuwsblad zal hij dit weekend niet in actie komen. Adams behoorde tot de selectie voor Besançon, maar opteert voor rust. Ook in Hamme zou hij niet rijden.