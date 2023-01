Ploegbaas Groupama-FDJ over conflict tussen Gaudu en Démare: "Vraag niet aan renners om beste vrienden te zijn"

Gaudu haalde uit naar zijn ploegmaat Démare.

David Gaudu haalde in privégesprekken uit naar zijn ploegmaat en mede-kopman bij Groupama-FDJ, Arnaud Demare. Gaudu stelde dat hij Demare liever niet zag in de ploeg voor de Tour en verweet hem ook een gebrek aan snelheid in de sprint. Gaudu excuseerde zich ook al voor zijn uitspraken.

Volgens ploegbaas Marc Madiot is er niet al te veel aan de hand. "Het zijn geen beste vrienden, akkoord, maar dat vraag ik ook niet aan mijn renners, wel om samen te werken. Ik heb bovendien genoeg ervaring om te weten dat je niet noodzakelijk het best koerst met wie je ook de beste verstandhouding hebt", zegt hij bij Ouest France.

De relatie tussen Gaudu en Démare zou volgens Madiot dan ook niet verstoord zijn. "Het bewijs? Ze staan samen aan de start van Parijs-Nice." En dat zal normaal gesproken ook in de Tour het geval zijn.