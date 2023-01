Vandebosch kan Van Aert nog naar tweede startrij duwen op WK, maar vindt dat geen nadeel: "Ideale positie"

Alle ogen zullen wellicht ongewild op Toon Vandebosch gericht zijn in Besançon.

Op welke startrij staat Wout van Aert op het WK? Dat antwoord weten we wellicht zondag na de cross in Besançon. De eerste acht in het klassement van de Wereldbeker starten op de eerste rij, vanaf de tweede rij wordt rekening gehouden met het UCI-klassement, waar Van Aert momenteel negende staat.

Van Aert, die op plek acht staat in de Wereldbeker, start niet in Besançon. Toon Vandebosch doet dat wel en heeft slechts 5 punten achterstand op Van Aert en kan mits een top-20 notering Van Aert nog naar plek negen duwen in het klassement. Vandebosch zou dan op de eerste rij starten, Van Aert op de tweede rij, maar met de eerste keuze door zijn UCI-ranking.

Tweede startrij geen nadeel

Dat zou volgens Vandebosch zelf geen nadeel zijn doordat de achtste op de eerste rij wellicht helemaal rechts zal staan. Die renner is dan wellicht in het nadeel doordat de lange startstrook naar links draait.

Volgens Vandebosch is de tweede startrij dan ook beter dan de eerste voor Van Aert. "Als Wout de vrije keuze heeft op de tweede startrij, dan is dat niet heel hard in zijn nadeel. Zeker niet met een Belg voor hem. Start hij achter mij en ik ben goed vertrokken, dan kun je een opening maken. Vanaf de tweede rij zit je dan wel echt in een ideale positie om de cross te beginnen", zegt hij bij Wielerflits.