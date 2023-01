Yves Lampaert zet Soudal Quick-Step voor het voorjaar op scherp

Yves Lampaert is in de Ronde van San Juan om zich op het voorjaar voor te bereiden. Daar wil hij beter doen dan in 2022.

Het voorjaar van 2022 was geen geweldig voorjaar voor Soudal Quick-Step. Het was tot Luik-Bastenaken-Luik wachten voor een belangrijke zege en om zo het voorjaar te redden. In 2023 wil de ploeg beter doen. Dat weet ook Yves Lampaert. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat het voor de ploeg belangrijk is om weer voor de zege mee te doen. Hij vindt dat ze het aan hun status verplicht zijn om weer een ploeg te worden waarmee ze rekening houden. Lampaert vertelde ook dat die druk vanuit de renners komt en niet vanuit de ploeg. Na de klassiekers mikt Lampaert opnieuw op de Tour de France, waar hij in 2022 meteen de 1e rit won en geel pakte. Ook staat hij als reserve voor de Giro, maar hij zal pas gaan als er iemand nog in extremis uitvalt en dan zal hij de Tour niet rijden.