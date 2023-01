Sprinter Van de Paar vroeger dan voorzien overgeheveld van opleidingsploeg naar ProTeam Lotto-Dstny

Met sprinter Jarne Van de Paar mag nog een extra naam tot het ProTeam Lotto-Dstny gerekend worden. Tot dusver maakte Van de Paar deel uit van de opleidingsploeg.

De Belgische Loterijploeg is al enkele jaren aan het werken met het 22-jarige talent. Van de Paar rijdt sinds 2019 bij de beloften van Lotto. Er was voorzien om hem ook dit jaar bij de opleidingsploeg te laten rijden, maar hij zal nu reeds worden overgeheveld naar het ProTeam. Van de Paar heeft bij Lotto-Dstny een contract tot 2025.

GOEDE WINTER ACHTER DE RUG

"In de vier jaar die Jarne Van de Paar voor ons Development Team heeft gereden, heeft hij, om diverse redenen, nooit een volledig seizoen kunnen rijden. Om die reden wilden we hem oorspronkelijk nog een jaar langer in het Development Team houden, waarna hij prof zou zijn in 2024 en 2025. Maar na de winter die hij heeft gehad en de vorm die hij toonde op onze stage, hebben we het gevoel dat hij nu al klaar is", aldus Kurt Van de Wouwer.

De sportief manager zal er op toekijken dat Lotto-Dstny hem zeker niet gaat opbranden. "We willen hem graag de kans geven om zich te meten met de profs in .1 en ProSeries wedstrijden, maar we moeten geen stappen overslaan. Het is waardevol dat hij ook zijn koersen op een lager niveau blijft rijden, waar hij in .2 wedstrijden kan meedoen om de overwinning. Die plannen blijven ongewijzigd."