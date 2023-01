Net terug fit en al opnieuw gevallen: Nacer Bouhanni heeft een hoofdblessure opgelopen

Nacer Bouhanni heeft opnieuw een blessure overgehouden nadat hij gevallen is in de koers. Het zit de Fransman de laatste tijd echt niet mee.

De sprinter moest vorig jaar opgeven in de Ronde van Turkije na in botsing te zijn gekomen met een overstekende toeschouwer. De inmiddels 32-jarige Bouhanni hield er een gebroken nekwervel aan over. Het was een race tegen de tijd om klaar te geraken voor het nieuwe seizoen.

Dat lukte, want in de Challenge Mallorca deed Bouhanni mee in de Trofeo Ses Salines-Alcudia en zondag reed hij ook de Trofeo Palma-Palma. In die wedstrijd liep het weer mis: in de finale geraakte de renner van Arkéa-Samsic betrokken bij een valpartij.

Victime d’une chute dans le final du #TrofeuPalma sur le @ChallengeMca, 𝗡𝗮𝗰𝗲𝗿 𝗕𝗼𝘂𝗵𝗮𝗻𝗻𝗶 a subi un traumatisme crânien et présente des douleurs aux côtes qui nécessiteront de passer une radio de contrôle à son retour en France.



On est tous avec toi Nacer 💪 pic.twitter.com/Hg4crzjPmn — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) January 29, 2023

Opnieuw blijkt het geen val zonder zorgen te zijn. Zijn ploeg maakt melding van een hoofdblessure bij Bouhanni. Het wordt omschreven als een hoofdtrauma, maar verdere onderzoeken moeten nog meer duidelijkheid verschaffen.