Nog een Nederlander die met podiumplek naar WK trekt: "We hebben één kopman, dat heb je weer kunnen zien"

Naast Mathieu van der Poel trekt nog een Nederlander met een podiumplek op zak naar het WK veldrijden in Hoogerheide.

Van der Poel won in het Franse Besançon, waar Joris Nieuwenhuis derde werd. "Dit voelt geweldig", aldus laatstgenoemde voor de UCI-microfoon. "Ook wat onverwacht, want ik voelde me niet top de laatste drie weken. Ik ben nog gaan trainen in Spanje. Een cross als deze ligt me wel. Dat zie je ook in Zolder, waar het vaak weer samenkomt."

Voor die derde plek moest wel geknokt worden: Nieuwenhuis hield nog net Venturini af. "Vooral in de laatste ronde moest ik diep gaan. Er was één korte klim en daar ging ik voluit. Vanaf de top van de klim kon je niet meer vlot passeren. Daarna was het vol gaan tot aan de finish."

EIGEN WEDSTRIJD RIJDEN OP WK

Ook Nieuwenhuis rijdt straks het WK veldrijden. "Ik hoef deze week niet meer te trainen. Het wordt een rustig weekje. We hebben één kopman, één favoriet. Dat heb je weer kunnen zien", verwijst Nieuwenhuis naar Van der Poel. "Ik verwacht niet heel veel voor hem te kunnen doen. Ik ga zo goed mogelijk mijn eigen wedstrijd rijden. Dan zien we wel."