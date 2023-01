Lucinda Brand dingt mee voor een plaats op het podium: "Er zijn verschillende kandidaten"

Lucinda Brand is een van de kandidaten om het podium op het WK te halen. Zelf ziet ze nog enkele andere concurrentes.

Het was een seizoen met ups en downs voor Lucinda Brand. Net voor de wereldbeker in Tabor liep ze een breukje in haar hand op. Dat herstel verliep niet vlekkeloos. Nadien begon een pees nog eens te ontsteken. Half december was ze verlost van haar handblessure en sindsdien ging het met de resultaten ook in stijgende lijn.

Op het WK in Hoogerheide is ze ook een van de kandidaten voor het podium. "Fem van Empel en Puck Pieterse zullen wellicht goud en zilver pakken. Dan blijft er nog brons over en daarvoor zie ik Ceylin del Carmen Alvarado als mijn grootste concurrente", vertelde Brand aan Wielerflits. "Ook hou ik nog rekening met Silvia Persico en Annemarie Worst."

Dat Brand na haar blessure niet bij de pakken bleef zitten, komt door het WK. "Dat is altijd speciaal en zeker als het in eigen land is. Dat geeft iets extra's", aldus Brand. Wat extra hielp, is dat Brand van de laatste 3 crossen in Hoogerheide er 2 won. In de andere werd ze nipt door Marianne Vos geklopt: "Ik was er in het verleden inderdaad altijd top."