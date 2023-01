Olympisch kampioene tekent bij Israël-Premier Tech Roland

Israël-Premier Tech heeft de Olympisch kampioene van Tokio binnengehaald. Het wordt haar 1e WorldTour-team.

In Tokio werd Anna Kiesenhofer de verrassende Olympisch kampioene. Ze profiteerde van de onwetenheid en het lange wachten van het peloton.

De Oostenrijkse reed in haar carrière nog nooit op het hoogste niveau, maar begin 2023 tekende ze voor Israël-Premier Tech Roland. Zo zal ze voor het eerst voor een WorldTour-ploeg rijden.

"De omgeving en de uitrusting zijn ideaal voor mij", aldus Kiesenhofer. "Zo kan ik in enkele van de belangrijkste wedstrijden van de WWT-kalender optimaal presteren. Ik wil me met name richten op de Tour de France en andere zware etappekoersen. Ook ben ik enthousiast over deze nieuwe uitdaging. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik denk dat we een geweldig team hebben en dat we dit jaar voor verrassingen zullen zorgen."