UCI-ranking veldrijden: Mathieu van der Poel en Wout Van Aert schuiven op, verschuivingen bij de vrouwen

De UCI-ranking van het veldrijden is geüpdatet. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen zorgde dat voor problemen.

Laurens Sweeck is nog steeds de leider op de UCI-ranking. Ook verstevigde hij zijn leidersplaats. Michael Vanthourenhout is de nieuwe nummer 2 voor Lars van der Haar. Verder zijn er opvallende verschuivingen voor Mathieu van der Poel en Wout Van Aert. Van der Poel komt de top 5 in. Van Aert schuift naar plaats 7 op.

Stand UCI-ranking mannen:

1. Laurens Sweeck: 2733 punten

2. Michael Vanthourenhout: 2497 punten

3. Lars van der Haar: 2415 punten

4. Eli Iserbyt: 2305 punten

5. Mathieu van der Poel: 1535 punten

6. Niels Vandeputte: 1511 punten

7. Wout Van Aert: 1390 punten

© photonews

Bij de vrouwen is er al enkele weken aan de top een status quo. Fem van Empel blijft aan de leiding. Puck Pieters blijft de dichtste achtervolger. Denise Betsema klom enkele plaatsen naar voren en staat op 3. Ook Shirin van Anrooij schuift op. Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand zakken dan weer.

Stand UCI-ranking vrouwen:

1. Fem van Empel: 2570 punten

2. Puck Pieterse: 2380 punten

3. Denise Betsema: 1869 punten

4. Shirin van Anrooij: 1850 punten

5. Ceylin del Carmen Alvarado: 1758 punten

6. Lucinda Brand: 1675 punten