Hoogerheide is voor Marianne Vos het begin en het einde van een straffe reeks in het veld

Zaterdag staat het WK veldrijden bij de vrouwen op het programma. Bij de vorige edities was Marianne Vos telkens de beste in Hoogerheide. Het was het begin en het einde van een straffe reeks voor haar.

In 2009 won Marianne Vos haar 2e wereldtitel bij de profs. 3 jaar eerder was ze in Zeddam al op 18-jarige leeftijd de beste van de wereld. In 2006 klopte ze Hanka Kupfernagel in de sprint. 3 jaar later was Vos in de sprint opnieuw sneller in de sprint. Opnieuw werd Kupfernagel 2e. Katie Compton sprintte naar de 3e plaats.

Hoogerheide 2009 was voor Vos het begin van een straffe reeks, want nadien werd ze telkens wereldkampioen. In 2010 was ze de beste in Tabor. Nadien volgden achtereenvolgens nog de wereldtitels in Sankt-Wendel, Koksijde en Louisville. Zo zat Vos al aan 6 wereldtitels, waarvan 5 titels op een rij.

Vos kon in 2014 zo haar 7e wereldtitel en haar 6e op rij winnen. En dat in Hoogerheide waar die straffe reeks voor haar begon. De laatste WK's duldde Vos weinig tegenstand en ook in 2014 zal dat het geval zijn. Al vroeg zal de Nederlandse wegrijden van alles en iedereen. Wat volgde, was een pure demonstratie. Eva Lechner werd op 1'07" 2e. Helen Wyman was op 1'17" 3e.

Nadien pakte Vos nog een 8e wereldtitel in Fayettiville. Hoogerheide is in 2023 opnieuw het decor van het WK veldrijden, maar Vos zal door fysieke problemen daar niet van de partij zijn. Zo zal Hoogerheide voor het eerst een andere wereldkampioene bij de vrouwen afleveren.