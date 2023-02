Intermarché-Circus-Wanty na eerste koersen in 2023 aan de leiding in UCI-klassement: "Blijven nederig en hard aan de toekomst timmeren"

De Belgische ploeg bereikte een mijlpaal in zijn geschiedenis.

Het wielerseizoen is nog erg pril en sommige renners moeten hun seizoen zelfs nog aftrappen, maar toch is al één en ander duidelijk. Zo trekt Intermarché-Circus-Wanty de lijn van vorig jaar gewoon door.

De Belgische ploeg zit al aan drie overwinningen, onder meer twee van Kobe Goossens en één van Rui Costa, en in totaal eindigde al 17 keer een renner van de ploeg in de top tien. Na een maand koers staat de Belgische ploeg dan ook aan de leiding in het WorldTour klassement.

Dat toch minstens voor een week. "We zijn ongelofelijk trots op deze prestatie, ook al is onze positie wellicht maar van bepaalde duur. We blijven nederig en hard aan de toekomst van ons project timmeren, terwijl we met volle teugen van dit historisch moment genieten", zegt teammanager Jean-François Bourlart.