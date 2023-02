Van Anrooj moet het nu waarmaken bij U23: "Helemaal niet vanzelfsprekend, wel speciaal dat WK dicht bij huis is"

Na een denderend seizoen bij de elite rijdt Shirin van Anrooij het WK bij de U23. Een WK dicht bij huis en dat zou een wereldtitel uiteraard nog dat tikkeltje specialer maken.

Het was lang twijfelen voor de nog altijd maar 20-jarige Van Anrooij om te kiezen tussen een WK bij de beloften - haar oorspronkelijke plan - en een WK bij de elite. Gezien haar prestaties dit seizoen - met zeges bij de elite in onder meer Asper-Gavere, Koksijde en Zonhoven - is het logisch dat de roep om deelname bij de profs groot was. Uiteindelijk bleef Van Anrooij toch bij haar eerste beslissing.

IN HET SPOOR VAN VAN EMPEL EN PIETERSE

"Ik wil gewoon aan de start staan op het WK om proberen te winnen. Het blijft zuur dat ik vorig jaar net die sprint voor de WK-trui verloren heb. Fem van Empel en Puck Pieterse hebben bij de beloften de regenboogtrui al veroverd, ik nog niet", verklaart Van Anrooij waarom ze er zo gebrand op was om nog een keer in de beloftencategorie te rijden.

Het belooft alvast een bijzondere dag te worden daar in Hoogerheide. Van Anrooij koerst daar nog neit niet in haar achtertuin. "Dat is het 'm ook, dat vind ik heel speciaal. Het is amper op een kwartier à twintig minuten van bij mij thuis. Er komen zo veel mensen van bij mij thuis kijken. Het zou gewoon al mooi zijn om bij de beloften een goede wedstrijd neer te kunnen zetten."

LASTIGE STRIJD

Door bij de U23 van start te gaan, is Van Anrooij in die categorie ook torenhoog favoriete. De Nederlandse blijft echter op haar hoede. "Het is ook helemaal niet vanzelfsprekend dat ik daar meteen zou winnen. Dat wordt ook een hele lastige strijd."