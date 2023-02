🎥 VIDEO: Ster van Bessèges: Fransman Ferron klampt zich vast aan brug om niet te vallen, rit geneutraliseerd

De Ster van Bessèges is opgeschrikt door een valpartij in de laatste 20 kilomter.

Arnaud De Lie begon als leider aan de tweede rit van de Ster van Bessèges. Op zo'n 40 kilometer van de streep was er al een valpartij waarbij het peloton in twee stukken brak.

Onder meer Arnaud De Lie en Mads Pedersen zaten in die eerste groep en werden bijna bijgehaald door het peloton. Net op dat moment was er opnieuw een zware valpartij.

Op een smalle brug ging een deel van het peloton tegen de grond. Heel wat renners en fietsen lagen daarbij op elkaar. Valentin Ferron (TotalEnergies) vloog over het muurtje van de brug en moest zich vastklampen om niet te vallen.

De Fransman viel niet, maar andere renners moesten wel naar het ziekenhuis gebracht worden. Daardoor was er geen ambulance meer aanwezig in de koers en werd de rest van de wedstrijd geneutraliseerd. De renners reden samen naar aankomstplaats Aubais, een winnaar is er niet in rit twee. Arnaud De Lie blijft leider.