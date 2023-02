Brits talent Hayter (INEOS Grenadiers) breekt sleutelbeen en mist onder andere EK baanwielrennen

De Brit brak afgelopen zondag zijn sleutelbeen en is even out.

Pech voor Ethan Hayter (24). De Brit van INEOS Grenadiers brak zondag zijn sleutelbeen in de Cadel Even Great Ocean Road Race tijdens een zware val in de sprint. Hayter werd naar het ziekenhuis gevoerd en werd al succesvol geopereerd bevestigde zijn ploeg aan Cyclingnews. De Brit mist zo al zeker het EK baanwielrennen (8-12 februari) in het Zwitserse Grenchen. Hayter staat bekend als een groot en veelzijdig talent. De Brit won vorig jaar onder meer de proloog en een rit in de Ronde van Romandië en het eindklassement in de Ronde van Polen. Wanneer de Brit weer kan fietsen is nog onduidelijk.