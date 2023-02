Uniformiteit bij de junioren bij de mannen op het WK: "We moeten als één blok rijden"

De junioren bij de mannen rijden zondag om 11 uur hun WK. Vooraf hebben ze al een duidelijk plan klaar.

"In onze selectie steekt er niet één Belg er bovenuit", liet Wies Nuyens bij Sporza optekenen. "We zullen op het WK ook rijden zoals we op een wereldbeker doen en dat is samen. Als er een Belg vooruit zit, gaan we zelf het gaat niet dichten. We moeten slim rijden en hebben de kans om het goud te pakken. Dan moeten we wel als één blok rijden."

Bondscoach Sven Vanthourenhout trad hem daarin bij: "In een gesloten koers kunnen we als sterk blok het overwicht hebben. Vooraf kan je ze niet vragen om hun kansen op te offeren. Maar als ze zien dat ze zelf niet kunnen winnen, zijn ze verstandig genoeg om te helpen."

Volgens de bondscoach heeft België 4 kanshebbers voor de wereldtitel en het podium bij de junioren. Dat zijn Yordi Corsus, Viktor Vandenberghe, Seppe Van den Boer en Nuyens.