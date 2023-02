Wielrennen boven op Paralympic Sport Awards: Griet Hoet, Anneleen Monsieur en Tim Celen vallen in de prijzen

Op de Paralympic Sport Awards kregen Griet Hoet, Anneleen Monsieur en Tim Celen nog extra erkenning en dat is uiteraard helemaal verdiend.

Op de Paralympic Sport Awards 2022 heeft een vakjury de beste sportieve prestaties van paralympiërs uit het voorbije jaar nog eens iin de bloemetjes gezet. Het was daarbij al wielrennen wat de klok sloeg en daar zaten onder meer enkele wereldtitels voor iets tussen.

IDEAAL AFSCHEID

Alleszins bij de vrouwen was dat zo. Griet Hoet en Anneleen Monsieur hebben twee wereldtitels behaald in het baanwielrennen. Zij haalden dan ook de prijs voor Performance Of The Year binnen. Het was voor hen beiden het ideale afscheid aan de G-sport. Hoet en Monsieur werden op het einde van vorig jaar ook nog gehuldigd in het Gentse Kuipke tijdens de Zesdaagse.

Ook bij de mannen een prijs voor een paracyclist en het hoeft niet te verbazen dat die dan ging naar de ook door de UCI reeds verkozen beste paracyclist van het voorbije jaar. Tim Celen is al tweevoudig wereldkampioen op de weg en won het voorbije seizoen zowat alles wat er te winnen viel.