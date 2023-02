🎥 Wout Van Aert verkent het WK-parcours, Mathieu van der Poel pas op zondag

Eerder deze week verkenden de Belgen al het WK-parcours in Hoogerheide. Al was Wout Van Aert daar nog niet bij. Hij koos ervoor om pas zaterdag te verkennen.

Zaterdag worden al 3 wedstrijden verreden. Dus de verkenning moest al in de voormiddag gebeuren. Van Aert reed enkele ronden over het parcours en sprong ook over de balken.

🇳🇱 #Hoogerheide2023



Look who’s here!👋🏼@WoutvanAert is out on the course to do his recon👀 pic.twitter.com/EmrTODmdAK