Dylan Groenewegen blikt terug op de Saudi Tour: "Blij dat de nul weg is"

Dylan Groenewegen heeft zijn 1e koersdagen erop zitten. In de Saudi Tour boekte hij meteen een 1e zege van het seizoen en pakte hij de puntentrui.

Al in de 1e rit was het raak voor Dylan Groenewegen. Hij won meteen bij zijn 1e koersdag in de Saudi Tour. Nadien volgden nog een 2e en 4e plaats. Zo pakte hij ook de puntentrui mee naar huis.

"Natuurlijk wil je als sprinter altijd meer, maar we zijn blij dat we van de nul af zijn", verklaarde Groenewegen in het flashinterview na de laatste etappe. "De sprinttrein staat goed op de rails en ik ben tevreden met mijn benen."

De volgende afspraak voor Groenewegen is de UAE Tour (20-26 februari). Hij zal zich daar met Mark Cavendish in de sprints meten.