Jarige topfavoriete Shirin van Anrooij pakt de wereldtitel bij de beloften in Hoogerheide

De Nederlandse sluit de beloftencategorie af met een wereldtitel.

Shirin van Anrooij koos na lang twijfelen om toch bij de beloften te starten om daar ook nog eens een wereldtitel te pakken. De Nederlandse was ook nog eens jarig, ze wordt 21, en kon zichzelf dus een mooi verjaardagscadeau schenken.

Toch was de topfavoriete niet al te goed weg, ze dook pas als zesde het veld in. Ook de Belgen Brouwers en Crabbé waren niet goed weg en zaten zelfs niet in de top 15. Maar na vijf minuten was Van Anrooij daar toch en ze zette zich meteen op kop.

De Britse Zoe Bäckstedt (18) probeerde te volgen, maar na ronde twee volgde ze al op zo'n vijftal seconden. Van Anrooij deed er altijd een paar secondes bij, de rest volgde al op meer dan een minuut. Daar streden de Tsjechische Zemanova en de Luxemburgse Schreiber voor het brons.

Geen maat op Van Anrooij

Voor het goud stond er uiteindelijk geen maat op Shirin van Anrooij. De topfavoriet(e) maakte het zoals in bijna elke cross in Hoogerheide helemaal waar. De jarige Nederlandse had uiteindelijk een voorsprong van 33 seconden op Zoe Bäckstedt. De Tsjechische Kristyna Zemanova pakte het brons op 1:32. Julie Brouwers was eerste Belgische op plek tien op 3:31.