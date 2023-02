Mathieu van der Poel pakt vijfde wereldtitel veldrijden: "Staat in de top drie van mijn mooiste zeges"

Mathieu van der Poel heeft in Hoogerheide opnieuw de wereldtitel veldrijden gepakt.

Na een bloedstollend duel van een uur moest een sprint beslissen over wie de regenboogtrui pakte. Mathieu van der Poel verraste door snel aan te zetten in de sprint en Wout van Aert meteen op meer dan een fietslengte te zetten. Van Aert kon het gat niet meer dichtten.

"Ik kan dit moeilijk beschrijven. Vooraf had iedereen getekend voor dit scenario: een sprint tegen Wout van Aert. Dit is ongelofelijk. Dit staat in de top 3 van mijn mooiste zeges. Ik zal me dit nog lang herinneren", zei Van der Poel in het flashinterview.

In tegenstelling tot in de andere rondes, viel Van der Poel niet aan op de balkjes, maar vertrouwde doelbewust op zijn sprint. Ik voelde me zo ontspannen, dat was misschien de sleutel. Ik bleef kalm en iedereen verwachtte een aanval op de balkjes, maar ik wilde echt voor de sprint gaan."

Nog lang niet het laatste duel met Van Aert

Van der Poel sprak ook even over alweer een titanenduel met Wout van Aert: "We brengen elkaar naar een hoger niveau, maar ook deze sport. Zoiets heb ik nog niet gezien. Na onze carrière zullen we trots zijn op onze gevechten. We schrijven prachtige verhalen en dit is niet het laatste hoofdstuk. Op de weg komen we elkaar binnenkort weer tegen."