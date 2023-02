🎥 De beelden er nog eens bijhalen: sterke start Van Aert, mooie tweestrijd en machtsexplosie Van der Poel in sprint

Wil u nagenieten van het WK waarbij Van der Poel en Van Aert het mooie weer maakten? De beelden van de koers blijven daar het beste middel voor.

Laten we er de beelden dus nog eens bijhalen. Dat kan dankzij het veldritkanaal van de UCI op Twitter. Met niet te vergeten aan het begin die uitstekende start van Wout van Aert. De Belgische kopman moest plaatsnemen op de tweede startrij en zette hem meteen achter zijn Nederlandse rivaal. Van Aert was uitstekend vertrokken en was zo meteen present voor de debatten vooraan.

Last race of this 2023 UCI Cyclo-cross World Championships.



40 riders from 18 nations.

This is the Men Elite race.#Hoogerheide pic.twitter.com/ro58Wl2cwt — UCI Cyclocross (@UCI_CX) February 5, 2023

Onderweg was het vooral Mathieu van der Poel die enkele keren een prik kon uitdelen. Het kwam ook tot één machtige aanval in de derde ronde. Voor Wout van Aert was het op dat moment op de tanden bijten, maar hij klampte wel aan.

Mathieu van Der Poel 🇳🇱 attacks.



But Wout van Aert 🇧🇪 holds.



What a battle!#Hoogerheide2023 pic.twitter.com/Wp3b1YMNyw — UCI Cyclocross (@UCI_CX) February 5, 2023

Dat zorgde er dus voor dat de twee aan het eind moesten sprinten voor de wereldtitel. Deze beelden kent u inmiddels wel. Van Aert aarzelde, Van der Poel kwam nog met een geweldige machtsexplosie en veroverde het goud.