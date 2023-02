📷 Ware mensenzee van minstens 40 000 fans ziet zinderend duel Van der Poel-Van Aert in Hoogerheide

De term mensenzee kon nog eens van onder het stof gehaald worden in Hoogerheide, waar Van der Poel zich tot wereldkampioen veldrijden kroonde na een gevecht met Wout van Aert.

Het was in Hoogerheide werkelijk op de koppen lopen. Vooraf waren er reeds 40 000 kaartjes aan de man gebracht. Uiteraard veel Nederlandse fans, maar ook tal van Belgen zullen de verplaatsing gemaakt hebben. Het was immers niet ver voorbij de grens. Om dan nog te zwijgen van de andere nationaliteiten die ook naar het WK zijn afgezakt.

Hierboven is bijvoorbeeld te zien hoe het aan de start en finish werkelijk helemaal volgepakt stond. Er werden uiteraard ook nog kaartjes verkocht aan de kassa, er zullen dus nog wel enkele duizenden toeschouwers bijgekomen zijn. Ook aan en onder de brug stond het goed vol.

En ook aan de drankstandjes, grotendeels hetzelfde beeld. Dat kunt u wel raden. Naast het sportieve gegeven is qua opkomst van het publiek het WK veldrijden 2023 alvast een groot succes gebleken.