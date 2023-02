Adrie van der Poel zag de sprint niet en is na het WK vooral moegewerkt: "Belangrijk dat Mathieu seizoen goed afsluit"

Adrie van der Poel zag niet eens de sprint die van zoon Mathieu weer wereldkampioen maakte. Het WK laat vader Van der Poel met enige vermoeidheid achter, met als dat er rond gebeurd is.

Adrie van der Poel blikte terug in een gesprek met Sporza. "Ik sta hier als iemand die helemaal leeg is. Dat merk je nu pas, met alle spanningen die er geweest zijn. De weg hier naartoe was pittig, omdat we onderscheidend willen zijn om het veldrijden te promoten. Daarnaast was er de problematiek met de rug van Mathieu. Al merkte ik dat het de laatste weken stukken beter was."

De kritiek dat er een schijn van partijdigheid zou zijn met Adrie als parcoursbouwer, heeft er flink op ingehakt. Al kwamen er ook mooie woorden van bijvoorbeeld Wout van Aert. "De taart had ik al", verwijst de organisator naar complimenten die hij kreeg van binnen het veldritwereldje. "Dan was het wachten op de kers. En die viel gelukkig onze kant uit."

STERKE AANZET MATHIEU

Een verwijzing naar de wereldtitel van zoon Mathieu, maar diens sprint zag hij live niet. Adrie deelde net een handtekening uit aan een invalide meisje. "Ik bleef eventjes bij haar hangen. Op de beelden achteraf zag ik dat de eerste aanzet van Mathieu sterker was. Ik had ook de indruk dat Wout het lang moeilijk had, wat hij na de koers bevestigde."

"We moeten gewoon diep respect hebben voor deze 2 kampioenen", oordeelt vader Van der Poel. "Nu waren er 50.000 mensen. Zonder die 2 was dat de helft. Wat ik belangrijk vind voor Mathieu is dat hij keihard gewerkt heeft en dat hij het seizoen goed kan afsluiten. Zelfs al had hij verloren in de sprint, had hij zich niet zo druk gemaakt voor datgene wat komen gaat."