Jordi Warlop mag zich tonen in hoofdploeg Soudal-QuickStep en als knecht van Tim Merlier na afzeggen zieke ploegmaat

Jordi Warlop mag al meteen zijn debuut maken voor de hoofdploeg van Patrick Lefevere.

Jordi Warlop trok na zijn Belgische titel strandracen zijn stoute schoenen aan een belde Patrick Lefevere met de vraag of hij nog een plekje had in zijn team. Dat had Lefevere, maar wel in het opleidingsteam.

Daar tekende Warlop een contract voor één jaar nadat zijn ploeg B&B Hotels ten onder ging. Renners van het opleidingsteam mogen in wedstrijden die niet tot de WorldTour behoren ook ingezet worden in de hoofdploeg.

En dat mag Warlop meteen doen in de Muscat Classic (10/02) en de Ronde van Oman 11/02-15/02). James Knox, die in de Tour Down Under nog werd gediskwalificeerd voor stayeren, is ziek en moet afzeggen. Warlop neemt zijn plekje in de ploeg in en moet Tim Merlier helpen aan zijn eerste zege op de weg in 2023.