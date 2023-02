Kan Thibau Nys ook schitteren op de weg? "Voor de klassiekers is Thibau nog te jong"

Thibau Nys pakte als enige Belg een wereldtitel in Hoogerheide en toonde zich in het verleden ook al op de weg, wat kan hij daar in de toekomst?

Thibau Nys (20) kroonde zich afgelopen zaterdag tot wereldkampioen veldrijden bij de beloften. Nys begint nu aan zijn voorbereiding voor het wegseizoen bij Trek-Segafredo. In het verleden toonde Nys ook al zijn kwaliteiten op de weg.

Zo werd Nys in 2021 Europees kampioen bij de beloften en vorig jaar won hij een rit en het eindklassement in de Flèche du Sud en werd hij derde in de Antwerp Port Epic. Wat kan er van Nys verwacht worden op de weg in 2023?

"Dit seizoen wordt een ontdekkingsreis voor Thibau op de weg. Bij Trek-Segafredo zullen ze hem uittesten op verschillende terreinen", zegt Sven Nys bij Sporza. Nys houdt zelf van (korte) tijdritten, het hooggebergte zou hem niet zoveel zeggen. "Ik denk dat hij op termijn beter tot zijn recht zal komen op kortere hellingen."

Enkele eendagskoersen en rittenkoersen

Nys start half maart onder meer de GP Denain en Nokere Koerse en rijdt in april de Ronde van Romandië en in mei de Ronde van Noorwegen. In juni staan dan de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Wallonië op zijn programma. Nog geen echte klassiekers dus.

"Voor de klassiekers is Thibau nog te jong. Het ontbreekt hem nog aan volume, kracht en ervaring. In de rittenkoersen zal Thibau naast zijn rol als teamplayer ook hier en daar zijn eigen kans mogen grijpen", zegt Sven Nys nog.