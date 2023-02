Dries De Pooter koos bewust voor een extra jaar bij de beloften, alvorens prof te worden

Dries De Pooter is neoprof bij Intermarché-Circus-Wanty. Nochtans tekende hij in 2021 al een profcontract bij de Belgische WorldTour-ploeg.

In 2021 tekende Dries De Pooter een contract bij Intermarché-Circus-Wanty. Hij was daar sinds augustus stagiair. In plaats van meteen prof bij de Belgische ploeg te worden koos De Pooter voor nog een extra jaar bij de beloften.

Aan Het Nieuwsblad vertelde De Pooter dat corona het jeugdwielrennen anderhalf jaar had lamgelegd. Daardoor had hij nauwelijks koersen bij de beloften kunnen rijden en kende hij nauwelijks iets van koerstactiek.

Bij Intermarché-Circus-Wanty hadden ze begrip voor zijn beslissing. Ook bleek dat achteraf de juiste beslissing, aldus De Pooter. Hij leerde om zijn krachten te sparen en om op het juiste moment te gaan. Dat extra jaar was bij Hagens Berman Axeon, het team van Axel Merckx.