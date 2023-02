Mark Cavendish voelt zich goed bij Astana: "Hier moet ik me eerst niet bewijzen om een kans te krijgen"

Mark Cavendish moet bij zijn nieuwe team Astana nog in actie komen, maar hij voelt zich wel al goed in het team. Hij voelt er nauwelijks druk.

In extremis moest Mark Cavendish nog een nieuwe ploeg zoeken. Het project van B&B Hotels-KTM ging niet door. Daarna biedde Astana zich aan en na enige tijd tekende hij voor de ploeg van Alexander Vinokourov.

"Vinokourov belde me op en zei me dat hij me niet zo veel kon betalen zoals B&B Hotels-KTM me zou betalen", vertelde Cavendish aan The Times. "Hij vertelde ook nog dat ik naar zijn ploeg moest komen, want er is geen druk."

Voor Vinokourov maakte het niet uit of het verhaal een succes zou worden. Hij wou blijven proberen. Voor Cavendish was dat genoeg: "Ik heb in heel veel teams gezeten waarin er veel van me werd verwacht. Dat was hard en ik voelde die druk. Het is de 1e keer dat ik een doel kan stellen en ernaar kan toewerken. Zonder dat ik met moet bewijzen om een kans te krijgen."

"Hier voel ik me gerespecteerd voor wat ik al bereikt heb en voor wat ik nog kan bereiken. En ook als persoon wordt ik gerespecteerd. Astana ziet mij als en persoon en niet als een product", besloot Cavendish.