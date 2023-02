Nederlands kampioen wil zich bewijzen bij Lotto-Dstny: "Finales rijden en daar een belangrijke rol spelen"

De Nederlander kwam over van Jumbo-Visma.

Pascal Eenkhoorn (26) rijdt de komende twee jaar voor Lotto-Dstny nadat hij daarvoor vijf jaar bij Jumbo-Visma reed. De Nederlander hoopt bij de Belgische ploeg vooral op goede klassiekers en een eerste deelname in de Tour.

"Ik denk dat we hier een hele fijne, jonge en ambitieuze groep renners hebben waarbij iedereen zijn kansen en vrijheid kan krijgen. Ik hou ervan om met een open vizier de strijd aan te gaan en daarvoor moeten hier meer kansen zijn. Ik wil vaker de kans hebben om voor de overwinning te rijden", legt Eenkhoorn uit.

Dromen van de Tour

Eenkhoorn begon zijn jaar met vier koersen in Mallorca. Na nog enkele koersen in Spanje (Murcia, Jaen en Ruta de Sol) en Frankrijk (Faun-Ardèche en Faun Drome) trekt Eenkhoorn naar Parijs-Nice en Milaan-Sanremo. Ook in de Ardense klassiekers staat hij aan de start.

Ook een grote ronde staat op zijn verlanglijstje, de Giro vorig jaar was zijn debuut. "De Tour de France is een droom voor iedere renner. Ik hoop dat ik goed genoeg ben om mee te gaan dit jaar", zegt de Nederlandse kampioen nog.