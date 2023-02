Rechter geeft Bas Tietema gelijk: geen schadevergoeding aan Bingoal

In Nederland heeft Bas Tietema en zijn bedrijf Tour de Tietema in een geschil met Bingoal van de rechter gelijk gekregen. Zo moet Tietema geen schadevergoeding betalen.

De afgelopen 2 jaar werkte Bas Tietema samen met gokbedrijf Bingoal, maar vanaf 2023 veranderden in Nederland de regels rond gokreclame. Gokbedrijven mogen geen reclame met profsporters en andere rolmodellen meer maken. Dat was voor Tietema een reden om de samenwerking met Bingoal stop te zetten. Hij kon naar eigen zeggen de afspraken die in het contract met Bingoal stonden, niet meer nakomen.

Bingoal was daar niet mee akkoord en gaf ook aan dat het contract met een jaar verlengd was. Ook vond het dat er schade was, omdat Tietema voor zijn nieuwe continentale ploeg met concurrent Unibet in zee was gegaan.

Het kwam tot een rechtszaak en daarin sprak de rechter Tietema en co volledig vrij. Door de veranderde regels rond gokreclame kon Tietema inderdaad de afspraken van het contract niet meer overeenkomen. Het contract was dus terecht opgezegd en Tietema moet geen schadevergoeding betalen.