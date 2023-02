Jenthe Biermans verslaat Jordi Warlop in derde koers voor nieuwe ploeg en is de snelste in Muscat Classic

De Muscat Classic is een eendagskoers die de Ronde van Oman vooraf gaat en Jenthe Biermans heeft meteen zijn kans gegrepen om in het Midden-Oosten te proeven van de zege.

Na passages bij Katusha Alpecin en Israel-Premier Tech is het dit jaar het eerste seizoen van Biermans bij Arkéa-Samsic. Bij de Franse formatie zullen ze er geen spijt van hebben dat ze hem binnen hebben gehaald, want bij zijn derde koers voor zijn nieuwe werkgever is het meteen raak.

Na een koers van ruim 173 kilometer moest een uitgedund peloton uitmaken in de sprint wie zich de winnaar van de Muscat Classic mocht noemen. Een kans dus in deze 1.1-wedstrijd om eens te proeven van winst voor de renners die anders misschien daar net niet voor in aanmerking komen.

VIER BELGEN IN TOP TIEN

Verschillende Belgen toonden zich in de sprint van een groep van ruim dertig man: Biermans nam de maat van Jordi Warlop. Het was dus Arkéa-Samsic dat kon vieren en niet Soudal Quick-Step. De Italiaan Vendrame maakt de top drie compleet. Met Van Gils op plek 5 en Teugels op plek 9 haalden in totaal vier Belgische renners de top tien.