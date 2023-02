Nog één manche op het programma in de Superprestige, wat kan er nog allemaal in Middelkerke?

Zaterdag valt de beslissing in Middelkerke over de Superprestige.

Nog één cross op het programma in de Superprestige. De klassementen liggen min of meer vast na zeven manches, maar toch kan er nog het een en het ander. Wout van Aert won de laatste drie manches, maar hij doet niet meer mee. Bij de vrouwen won Alvarado al vier manches.

Net als in de Wereldbeker domineren de Nederlandse vrouwen ook in de Superprestige, zes van de eerste tien in het klassement zijn Nederlandse vrouwen. Norbert-Riberolle is de eerste Belgische op plek vijf.

Alvarado staat aan de leiding, zij heeft vier punten voorsprong op Inge van der Heijden. Denise Betsema volgt op zes punten. Alvarado mag zo minstens vier plaatsen slechter doen dan Van der Heijden. In de laatste drie edities in Middelkerke won ze één keer en werd ze twee keer tweede. Dat zou dus geen probleem mogen worden.

Stand vrouwen Superprestige

Ceylin del Carmen Alvarado: 95 punten Inge van der Heijden: 91 punten Denise Betsema: 89 punten

Bij de mannen staat Lars van der Haar zes punten voor op Michael Vanthourenhout. Die voorsprong zal Van der Haar nodig hebben, want in het zand van Middelkerke deed Vanthourenhout telkens beter. Zes plaatsen mag Van der Haar slechter doen dan Vanthourenhout.

Eli Iserbyt staat maar een puntje achter zijn ploegmaat en kan dus nog over Vanthourenhout gaan als die een mindere dag zou hebben. Als Iserbyt de eindzege nog wil dan moet Van der Haar al zeven plaatsen slechter doen.

Stand mannen Superprestige