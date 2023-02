Revelatie Kobe Goossens maakt zijn programma voor februari bekend

Eerst trekt Kobe Goossens naar Portugal. Daar zal hij eerst de Figueara Champions Classic rijden. Daarna volgt de Ronde van de Algarve.

Vervolgens trekt Goossens naar Frankrijk. Daar zal hij tijdens het laatste weekend van februari 2 eendagswedstrijden rijden. Op zaterdag is dat de Faun-Ardèche Classic. De Drôme Classic volgt op zondag.

Eerder was al geweten dat Goossens ook Parijs-Nice, de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Romandië zal rijden. Vervolgens gaat het via de Dauphiné richting de Tour de France.

Let’s go to Portugal for my first race of February. pic.twitter.com/Ph2QbVVKVh