Tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis bezig aan laatste seizoen: "Wielersport, je hebt me veel gegeven"

Tweevoudig wereldkampioen Rohan Dennis heeft aangekondigd bezig te zijn aan zijn laatste seizoen. Zijn carrière afsluiten doet de Australiër bij Jumbo-Visma.

In 2018 en 2019 knalde Rohan Dennis naar de wereldtitel in het tijdrijden, een discipline die hij meerdere jaren zou domineren. Dankzij deze specialiteit is Dennis er ook in geslaagd om een etappe te winnen in de drie grote ronden. Vier keer is hij ook Australisch kampioen tijdrijden geworden.

Op zijn Instagrampagina heeft de renner van Jumbo-Visma een foto van zichzelf met zijn twee kinderen gepost om zijn nakend afscheid aan te kondigen. "Wielersport, je hebt me veel gegeven. Er is nog een lang seizoen te gaan, maar het zal zeker mijn laatste zijn." Zijn hashtag spreekt ook boekdelen: 'Op naar nieuwe avonturen'.

Ook een dankwoord aan zijn echtgenote mag niet ontbreken. "Dank aan Melissa Marie Dennis om mij doorheen mijn hele profcarrière te steunen en de twee beste kinderen op te voeden die ik me ooit had kunnen wensen."