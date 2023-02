Eli Iserbyt pakt de zege in Middelkerke: "Een zege op karakter"

Eli Iserbyt won de cross in Middelkerke, maar gemakkelijk ging dat niet.

"Dit was een zege op karakter", vertelde Eli Iserbyt in het flashinterview. "In het zand was ik de mindere. Ook zette Lars van der Haar constant druk. Uiteindelijk maakte hij een foutje. Daarna zette ik meteen aan, omdat je meestal je na een val wat moet herzetten."

Iserbyt eindigt toch nog 2e in het klassement van de Superprestige: "Vooraf waren Michael Vanthourenhout en ik ermee aan het lachen. Hij zij dat hij superbenen had, maar dat bleek uiteindelijk zo niet. Zo worden de klassementen bij ons niet gesplitst (Iserbyt is leider in de X²O-trofee). De dobbelsteen is naar mij gerold."