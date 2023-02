Kopmannen van Alpecin-Deceuninck kennen hun voorjaarsagenda: enkel topwedstrijden voor Van der Poel, Philipsen met druk programma

Mathieu van der Poel begint zijn programma op de weg met de Strade Bianche, op vervolgens naar Tirreno-Adriactico en Milaan-Sanremo te trekken. Daarna volgen nog de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Jasper Philipsen gaat een erg druk voorjaar rijden. Eerst het openingsweekend, daarna ook Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Verder staan ook Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix op zijn programma.

Nieuwkomer Quinten Hermans rijdt Milaan-Sanremo, en de E3 Saxo Classic. Daarna trekt hij naar de Ronde van het Baskenland. Daarna volgen nog de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Ook Soren Kragh Andersen is nieuw in de ploeg en moet Van der Poel ondersteunen in de belangrijkste koersen. Hij rijdt onder meer ook nog Le Samyn en Parijs-Nice waar hij zijn kans mag gaan.

The CX Worlds are only just behind us, but the road season is already in full swing. Alpecin-Deceuninck presents you the programs of its leaders for the coming 2,5 months. We are ready! (1/2)#AlpecinDeceuninck pic.twitter.com/Z1FFKNPJHh