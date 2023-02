Thomas De Gendt over zijn ploegmaat Arnaud De Lie: "Zoals Peter Sagan in zijn jonge dagen"

De Gendt is onder de indruk van zijn jonge ploegmaat.

Thomas De Gendt zit op dit moment in de Ronde van Oman, maar toch volgt hij wat zijn ploegmaats elders doen. De Gendt is onder de indruk van zijn jonge ploegmaat Arnaud De Lie, die dit jaar alweer drie keer won.

"Hij is speels op de fiets, een beetje zoals Sagan was in zijn jonge jaren", zegt De Gendt bij CyclingNews. "Hij heeft nog wat marge om te verbeteren, maar nu is het nog allemaal spelen en plezier hebben met aanvallen, zelfs als dat niet hoeft, en dat is leuk om te zien."

"Hij zal dit jaar de klassiekers rijden om te leren en te verbeteren. Hij is nog erg jong en heeft nog een paar jaar te leren. Over een paar jaar zal hij daarheen gaan met als doel te winnen", zegt De Gendt nog. De Lie start onder meer in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix.