Olympisch kampioen ook nationaal kampioen: Richard Carapaz debuteert bij EF met veroveren van nog een titel

Een droomdebuut bij EF werd het voor Richard Carapaz. Naast olympisch kampioen is hij ook nationaal kampioen van zijn land.

In Ecuador zijn de voorbije dagen de nationale kampioenschappen reeds afgewerkt. Richard Carapaz verdedigde zijn titel in het tijdritkampioenschap niet. De man die in Tokio de olympische titel veroverde op de weg, kon zich dus helemaal toeleggen op de wegrit. Dat was ook zijn eerste koers in het truitje van EF Education-EasyPost, na zijn vertrek bij Ineos.

In een wedstrijd van 178,8 kilometer moest Carapaz vooral afrekenen met de broertjes Cepeda. Al rijdt één van hen bij hem in de ploeg. Het was echter Jefferson Alveiro Cepeda van Caja Rural die Carapaz tot aan de finish zou bijbenen.

SPRINT MET TWEE

In een sprint met twee kon Carapaz het dan wel afmaken en zo dus voor het eerst Ecuadoriaans kampioen op de weg worden. Jefferson Alexander Cepeda werd op 24 seconden van de winnaar derde.