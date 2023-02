Jenthe Biermans ziet zijn ploeg voor het eerst een hele dag voor zich werken: "Een speciaal gevoel"

Jenthe Biermans reed na zijn zege in de Muscat Classic opnieuw naar een ereplaats in Oman. Arkéa Samsic had de hele dag voor hem gewerkt.

"Arkéa-Samsic vertrouwde me en controleerde de hele rit voor me", vertelde Jenthe Biermans na afloop van de 4e rit in de Ronde van Oman. "Het was voor de 1e keer in mijn carrière dat dat gebeurde en dat is toch wel een speciaal gevoel."

Biermans ging met de voorste renners over de top van de laatste klim en zat dus in een perfecte positie om mee te sprinten: "Maar nadien verloor ik in de bochtige slotkilometers enkele plaatsen. Uiteindelijk reed ik nog een goede sprint, omdat ik in de laatste meters nog goed terugkeerde."

Uiteindelijk eindigde Biermans 6e in de daguitslag. Een nieuwe goede uitslag in Oman na zijn zege in de Muscat Classic.