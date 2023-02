🎥 Vansevenant na Ronde van Oman: prachtige opvatting, beeldig plaatje en schouderklopje van de eindwinnaar

Mauri Vansevenant heeft met ritwinst de Ronde van Oman prachtig afgesloten. De eindwinnaar werd hij wel niet: het scheelde één seconde.

Een filmpje van de koersorganisatie legde de twee hoofdrolspelers vast na de aankomst: ritwinnaar Mauri Vansevenant en eindwinnaar Matteo Jorgenson. Vansevenant nam het alvast schitterend op nadat hij toch maar één seconde tekortkwam. "Sometimes you win, sometimes you lose", klonk het. Soms win je, soms verlies je.

De nummers 1 en 2 uit het eindklassement gingen allebei zeer sportief met de situatie op. Jorgenson leefde best wel mee met de Belg van Soudal Quick-Step en gaf hem nog een schouderklopje om hem te troosten. Ook een mooi gebaar.

De Ronde van Oman heeft Mauri Vansevenant ook wel mooie herinneringen opgeleverd. Ook door het feit dat zijn ouders en zijn zus aanwezig waren. Er zijn ongetwijfeld wat foto's gemaakt die zeker in één of ander familie-album terecht zullen komen.