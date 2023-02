Diego Ulissi (33), relatief onbekend, maar wel aan een betere reeks bezig dan Peter Sagan

De Italiaan pikt ieder jaar zijn koers mee.

Diego Ulissi (33) is niet de allerbekendste naam in het peloton. Toch kan de Italiaan een aardig palmares voorleggen. Al 45 profzeges op zijn naam, waaronder acht ritten in de Giro.

Sinds 2010 wint Ulissi ieder jaar een koers, nu al veertien seizoenen op rij. Van actieve renners doet niemand voorlopig beter. Enkel Peter Sagan (13 seizoenen op rij) kan hem dit jaar nog evenaren.

Waardevolle kracht

De Italiaan is zo'n renner die iedere ploeg wel wil hebben, zeker nu de UCI-punten ook beslissen over degradatie. Ieder jaar verzamelt Ulissi zo'n 1000 UCI-punten, tussen 2016 en 2019 ging hij zelfs over de 2000.

Het succes van UAE Team Emirates is dus meer dan dat van Tadej Pogańćar alleen, al blijft de Sloveen natuurlijk wel het uithangbord van de ploeg. Al verdienen renners zoals Ulissi misschien wat meer erkenning.