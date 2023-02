Giro als voorbereiding op de Tour voor Cavendish? "Het is altijd goed om er etappes te winnen"

Cavendish kwam uiteindelijk bij Astana terecht.

Mark Cavendish (35) vertrok bij Quick-Step en zou normaal gezien naar B&B trekken. Dat verhaal ging niet door en Cavendish tekende uiteindelijk bij Astana, de ploeg van Alexandre Vinokourov.

Bij Astana probeert Cavendish in de Tour zijn 35ste etappezege te pakken en zo het record van Eddy Merckx te breken. Voor de Tour rijdt Cavendish wellicht ook de Giro. "Ik weet niet of Mark de Giro dan ook zal uitrijden, maar het is altijd goed om er etappes te winnen. Dan zal hij ook relaxed aan de start verschijnen van de Tour" zegt Vinokourov bij Cyclingnews

"We zullen op een later moment de knoop doorhakken, maar het is in elk geval een idee en Mark staat ervoor open. Ik denk dat het goed is om zoveel mogelijk koersen te betwisten."

UAE Tour volgende koers

Cavendish maakte al zijn debuut voor Astana in de Muscat Classic en de Ronde van Oman. Van 20 tot 26 februari rijdt hij de UAE Tour, daarna rijdt Cavendish ook Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo.