José De Cauwer bewierookt Arnaud De Lie, maar vindt hem geen topfavoriet voor de Omloop: "Dat is misschien veel gezegd"

De Lie maakt ook dit seizoen indruk.

Arnaud De Lie zit net zoals onder meer Rui Costa en Miguel Angel Lopez al aan drie overwinningen dit jaar. De Lie lijkt de lijn van 2022 gewoon door te trekken, toen hij negen keer won in zijn eerste jaar bij de profs.

Ook José De Cauwer is onder de indruk van De Lie. "We spreken over Remco Evenepoel, dat is een ander verhaal. Maar dit is echt uit een de klei getrokken kerel, 20 jaar, fenomenaal, fenomenaal", zegt De Cauwer bij De Afspraak.

"Hij is een klein beetje scherper, want dat wordt toch heel belangrijk uiteindelijk. Maar hij is nu al op de afspraak." Topfavoriet voor de Omloop is De Lie voor De Cauwer echter niet.

"Dat is misschien veel gezegd. Dat soort wedstrijden is nieuw voor hem, maar ik zou er hem toch zeker bij zetten." Ook voor Kuurne-Brussel-Kuurne, de dag erna staat op het programma. "Dat is een tweede dag, maar hij is sterk, oersterk."